FC Bayern: Torhüter Manuel Neuer trainiert wieder - als Feldspieler

Das Rätselraten um das Ausmaß der Verletzung von Nationaltorhüter Manuel Neuer geht weiter. Nachdem der 32-Jährige das Punktspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (1:3) wegen einer Blessur an der rechten Hand verpasst hatte, nahm er am Sonntag zwar wieder am Training des FC Bayern teil - allerdings als Feldspieler. Ob Neuer im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch bei Hertha BSC zum Einsatz kommen kann oder länger ausfällt, ist damit weiter offen. Eine exakte Diagnose veröffentlichten die Bayern zu Neuers Verletzung bislang nicht.

Stattdessen gab es von den Verantwortlichen rund um das Spiel in Leverkusen einen regelrechten Eiertanz. Wenig souverän wirkten dabei die Aussagen von Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Ich weiß es, aber ich sag es nicht" meinte er. Auf die Frage nach dem Warum, ergänzte er trotzig: "Weil ich das nicht möchte." Zudem sprach der Manager davon, dass man "von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel" entscheiden werde. Man hoffe, dass "es nicht so lange dauert".

Trainer Niko Kovac gab sich ebenfalls genervt: "Ich kann es nicht genau sagen. Wenn ich sage, es sind fünf Monate, ist das Geschrei groß, und wenn ich sage, dass es nur fünf Tage sind, dann denken alle, es wäre halb so wild." Hoffnung auf ein schnelles Neuer-Comeback machte hingegen dessen Vertreter Sven Ulreich. "Ich glaube, Manu hat pausiert, weil es so frisch passiert ist mit der Verletzung und der Finger doch relativ dick geworden ist. Ich glaube aber, wenn das Spiel ein, zwei Tage später gewesen wäre, er auch spielen hätte können", sagte Bayerns Ersatz-Torwart in Leverkusen.

Bayern: Thiago, Robben und Ribery zurück im Training

Insgesamt entspannt sich die Personallage der Bayern. Der ebenfalls in Leverkusen fehlende Thiago war am Sonntag im Schneetreiben an der Säbener Straße genauso im Mannschaftstraining dabei wie die zuletzt an den Oberschenkeln verletzten Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry.