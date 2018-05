Krankenakte Manuel Neuer: Die Verletzungen des Torwart-Stars

Spielt er - oder spielt er nicht bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland? Keine Frage beschäftigt Deutschland vor der angestrebten WM-Titelverteidigung ab Mitte Juni mehr als die, ob Manuel Neuer nach seinem insgesamt dritten Mittelfußbruch für Deutschland im Tor stehen kann. Seit September hat die unumstrittene Nummer eins beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft kein Spiel mehr absolviert. Wenige Wochen vor dem Turnier ist er noch nicht vollständig ins Training eingestiegen - und am 23. Mai beginnt schon die WM-Vorbereitung in Südtirol.