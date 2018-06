Manuel Schmiedebach vor Abschied von Hannover 96? Tweet sorgt für Spekulationen

"Zeiten der Veränderungen" twitterte 96-Profi Manuel Schmiedebach in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das sorgt für Spekulationen. Verlässt Manuel Schmiedebach nach zehn Jahren Hannover 96?

Abgang (möglich): Jonathas. 96 versucht ihn bereits bei einem anderen Verein unterzubringen – auch wenn es am Ende ein Riesenverlust wird. © Florian Petrow

Nur sieben Einsätze in der vergangenen Saison

Eine große Überraschung wäre die Entscheidung nicht. In der vergangenen Spielzeit kam der 29-Jährige gerade einmal auf sieben Einsätze. Unter Trainer André Breitenreiter spielt der Mittelfeldspieler keine große Rolle mehr. In der Zweitliga-Saison war Schmiedebach noch Kapitän und stand 28 mal für die Roten auf dem Platz, im vergangenen Jahr übernahm Edgar Prib das Kapitänsamt.

Mit dem Wechsel vom Ex-Kapitän würde ein Ära enden. Seit der Saison 2008/2009 schnürt Schmiedebach seine Schuhe für die Roten. Mit 96 erlebte er schwierige sowie erfolgreiche Zeiten in der Bundesliga, die Europa League, den Abstieg in die 2. Bundesliga und die Rückkehr ins Oberhaus. Schon im Winter gab es Gerüchte um Interesse von Zweitligist Union Berlin an Schmiedebach, der gebürtig aus Berlin kommt.