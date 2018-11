Mourinho-Eklat: ManUnited-Trainer geht auf einzelne Spieler los - und nennt Namen!

Anzeige

Es ist für Profi-Trainer ein ungeschriebenes Gesetz: Du darfst deine Mannschaft öffentlich kritisieren - aber dabei niemals einzelne Spieler namentlich herauspicken. Manchester Uniteds Trainer José Mourinho hat diese goldene Regel nun in den Wind geschossen und damit einen weiteren Eklat provoziert. Der Portugiese steht bereits seit Monaten unter Druck, soll im Oktober bereits vor der Entlassung gestanden haben und hat nach nur 13 Spieltagen schon 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester City - eine Schmach!

Nach dem peinlichen 0:0 im Old Trafford gegen Kellerkind Crystal Palace konnte Mourinho nicht mehr an sich halten - und ging auf einige Spieler los, die seiner Meinung nach nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Die Vorwürfe wiegen schwer, denn Mourinho zählt seine Stars im Gespräch mit Univision in erster Linie wegen ihrer Persönlichkeit an. "Es fehlt ihnen an Reife auf persönlicher Ebene", motzte der 55-Jährige offen. "Wir reden über Luke Shaw, Anthony Martial, Jesse Lingard und Marcus Rashford. Ihnen fehlt es an Charakter und Persönlichkeit."

"Muss danach aufstellen, wer mit dem Herzen dabei ist - dann muss ich wohl selbst spielen"

Pikant: Mit Martial, wie auch Shaw eine Art Lieblingsopfer des Trainers, pickt Mourinho seinen zurzeit besten Scorer heraus. Der junge Franzose, der auch schon mit Bayern München in Verbindung gebracht wurde, erzielte in zehn Einsätzen immerhin sechs Tore für die "Red Devils", spielte zumeist stark. Lingard und Rashford sind sowohl Eigengewächse als auch Identifikationsfiguren. Mourinho: "Ich kann den Charakter der Spieler nicht ändern. Die Lösung ist, dass ich wohl danach aufstellen, wer am meisten mit dem Herzen dabei ist und dann muss ich vermutlich selbst spielen..."