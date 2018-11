Fellaini rasiert den Afro ab! So sieht der ManUtd-Star ohne sein Markenzeichen aus

A post shared by Marouane Fellaini (@fellaini) on Nov 14, 2018 at 3:00am PST

"Bist du eigentlich Fellaini, wenn du keinen Afro hast?"

In all den Jahren in der englischen Spitzenliga war der Haarschopf quasi ein Synonym für den Mittelfeldspieler, der mit den Belgiern im Sommer WM-Dritter wurde und von Klubtrainer José Mourinho in dieser Saison bisher 13 Mal eingesetzt wurde. Entsprechend entsetzt sind die Anhänger. Auf Instagram schrieb Fellaini: "New year, new look". Die Reaktionen blieben nicht aus. "Bist du eigentlich Fellaini, wenn du keinen Afro hast?", fragte ein besorgter Fan. Ein anderer schrieb: "Wer bist du?"