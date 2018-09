Maradona-Wahnsinn in Mexiko: So schräg war sein erstes Training als Coach

Diese Nachricht verbreitete sich in Mexiko wie ein Lauffeuer: Armando Diego Maradona übernimmt den abstiegsgefährdeten Zweitligisten Dorados de Sinaloa und wird versuchen, dem Klub als Coach ein neues Sieger-Gen einzuimpfen. Alleine der Name hatte zur Folge, dass die Fans in Scharen zum ersten Maradona-Training ins Stadion von Culiacan im Bundesstaat Sinaloa strömten. Und es sollte sich lohnen: Die Zuschauer bekamen eine irre Show zu sehen, die alle Facetten zu bieten hatte, die der Argentinier bereits bei der WM 2018 als Edelfan der Albiceleste gezeigt hatte.