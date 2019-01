Am Donnerstag um 18.26 Uhr landete 96 wieder in Langenhagen. Acht Tage Trainingslager in Andalusien, davor drei Tage Straftraining zwischen den Feiertagen – die Reparaturarbeiten für den Abstiegskampf waren intensiver als bei der Konkurrenz. Aber für den Rückrunden-TÜV ist die Mannschaft noch nicht bereit. An zu vielen Stellen stottert es noch, um den Rückstand auf die rettenden Plätze aufzuholen. Ein Überblick.