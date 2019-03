Löw macht ter Stegen Hoffnungen auf Wachablösung: "Am Ende zählt immer die Leistung"

Bundestrainer Joachim Löw macht Marc-André ter Stegen Hoffnungen auf ein Duell um die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft. „In diesem Jahr beginnt für uns so was wie ein Neubeginn mit der Qualifikation. Da wird auch der Marc seine Chance bekommen. Die EM ist nächstes Jahr im Juni, Juli. Von daher ist das eine lange Zeit. Am Ende zählt immer die Leistung“, sagte Löw am Rande des Clasicos zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (0:1) am Samstag dem Internetportal DAZN.