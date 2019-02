Marc-André ter Stegen: Kampfansage an Neuer! "Umbruch auch im Tor vollziehen"

Das will Barca-Star ter Stegen so nicht akzeptieren, wie er in einem Interview bei DAZN verriet. "Wenn ich nicht darüber nachdenke, besser zu werden, dann habe ich eigentlich schon aufgehört", bekannte der Ex-Gladbacher, der seit 2014 im Tor der Katalanen steht und sich in den vergangenen Monaten zum vielleicht besten Torwart der Welt entwickelte. Das macht ihn mutig - auch im Bezug auf die Nationalmannschaft, in der er bislang die klare Nummer zwei war. Schon im Januar hatte er seine Ansprüche untermauert.