Ex-BVB-Spieler Marc Bartra schimpft über Real Madrids Junior Vinicius

Real Madrid schaffte einen 2:1-Sieg bei Betis Sevilla. In diesem Match kam es oft zum Duell zwischen Ex-BVB-Star Marc Bartra und Real-Talent Junior Vinicius. Und dabei soll es richtig gekracht haben!

"Er lag öfter auf dem Boden, als dass er stand. Ich habe ihm gesagt, dass er sich nicht fallen lassen soll, woraufhin er mich als Sohn einer...nun ja - er hat dreimal meine Mutter erwähnt", sagte Bartra in einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca.

Australian Open: Alexander Zverev ohne Mühe in Runde zwei

Luka Modric traf in der Partie zunächst für die Gäste (13.), Betis konnte in der zweiten Hälfte durch Sergio Canales ausgleichen (67.). Erst in der 88. Minute erzielte Dani Ceballos den Siegtreffer für die Königlichen. Real liegt als Tabellenvierter mit 33 Punkten bereits zehn Zähler hinter dem Spitzenreiter Barcelona.