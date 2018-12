Anzeige

Schwerer Sturz im alpinen Skisport! Bei der Abfahrt in Gröden ist der Schweizer Marc Gisin schwer verunglückt. Der 30-Jährige kam auf der legendären Saslong-Piste in der norditalienischen Skiregion nach rund einer Fahrminute zu Fall, stürzte unmittelbar vor der Einfahrt zum Sprung, landete hart auf Kopf und Rücken und blieb bewusstlos auf der Strecke liegen. Das Rennen in den Südtiroler Dolomiten war für rund eine halbe Stunde unterbrochen.

Schwerer Sturz von Marc Gisin in Gröden... Erinnerungen an Kitzbühel vor knapp 4 Jahren kommen auf. #srfski #swisski pic.twitter.com/xZymvA6ajr — SRF Sport (@srfsport) December 15, 2018

Gisin wurde von Sanitätern versorgt, ein Rettungshubschrauber landete sofort auf der Saslong-Piste und flog den Verunglückten nach 20 Minuten Behandlungszeit in ein Krankenhaus. Der Sportler hatte bei hoher Geschwindigkeit die Ski verkantet und konnte einen Sturz dann nicht mehr vermeiden. Er wurde auf dem Streckenabschnitt der Kamelbuckel in die Luft geschleudert und prallte hart auf. Der Schweizer war bereits vor vier Jahren beim Super-G in Kitzbühel schwer verunglückt. Damals erlitt er ein Schädel-Hirn-Trauma. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand ist nichts bekannt, der Weltverband FIS wollte sich auf ARD-Nachfrage nicht äußern.

Wie geht es Marc Gisin nach seinem schweren Sturz?

Über seinen aktuellen Gesundheitszustand war zunächst nichts bekannt, der Weltverband FIS wollte sich auf ARD-Nachfrage nicht äußern. Dafür sprach Gisins Schwester Michelle, Olympiasiegerin der alpinen Kombination in Pyeongchang im Frühjahr. "Marc ist aufgewacht und sein Zustand stabil", erklärte die 25-Jährige gegenüber Blick.

Gisin, dessen Eltern in Gröden an der Piste waren, stammt aus einer Skisport-Familie. Neben Marc und Michelle gehörte auch Schwester Dominique Gisin über viele Jahre zu den Spitzenfahrerinnen in den Kategorien Abfahrt und Super-G. Sie gewann Abfahrts-Gold in Sotschi 2014 und beendete im folgenden Jahr ihre Karriere. Inzwischen ist sie als Geschäftsführerin für die Schweizer Sporthilfe tätig.

Gisin in NZZ-Kolumne: "Als Leistungssportler muss man an Grenzen gehen"

In einer Kolumne für die Neue Zürcher Zeitung schrieb Gisin noch am Freitag über die Gefahren von Stürzen. "Als Leistungssportler muss man immer und immer wieder an seine Grenzen gehen, um Fortschritte zu machen", schrieb der 30-Jährige. "Grenzen, die in unserem Fall teilweise auch durch Stürze aufgezeigt werden." Im Gegensatz zu anderen Fahrern trug Gisin keinen 'Airbag', der bei Stürzen die Athleten sichern kann. Dieser Schutz ist von der FIS nicht vorgeschrieben, es bleibt den Sportlern überlassen.

