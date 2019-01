Ski-Superstar Marcel Hirscher exklusiv: "Rekorde kann ich auf später verschieben"

Er ist Mr. Slalom: Es gibt derzeit keinen, der den Österreicher Marcel Hirscher im Parcour um die Stangen abhängt. Zuletzt gewann der Olympiasieger in der Kombination und im Riesenslalom und der mehrfache Weltmeister in Adelboden im Berner Oberland im Slalom und Riesenslalom. Es waren seine Weltcupsiege Nummer 66 und 67. Als erster alpiner Skirennläufer hat er den Gesamtweltcup siebenmal in Folge gewonnen. Bevor es auf der Streif in Kitzbühel im Slalom um die nächste Trophäe geht, sprach der 29-Jährige mit dem SPORTBUZZER über den perfekten Schwung.

SPORTBUZZER: Herr Hirscher, Sie gewinnen auch in dieser Saison ein Rennen nach dem anderen, sprechen aber von einer Formkrise. Wie passt das überein? Marcel Hirscher: Mir ist klar, dass das von außen betrachtet häufig nach Jammern auf hohem Niveau aussieht, aber ich habe natürlich Ansprüche und Erwartungen an mich und das Team – auch wenn es da vielleicht manchmal um den Mikrobereich geht, wenn ich etwa Material oder Potenzial nicht voll abrufen kann.

Bei Lindsey Vonn ist gerade fraglich, ob sie die Bestmarke von Ingemar Stenmark, der zu 86 Weltcupsiegen gefahren ist, knacken kann. Sie könnten das schaffen. Ein Ziel? Nein, das ist kein Ziel, und ich glaube auch nicht, dass ich noch jemanden überzeugen muss, dass ich schnell Ski fahre. Bei solchen Zielen halte ich es wie mit Rekorden oder Bestmarken – das kann ich auch auf später verschieben. Schnelle Schwünge und auf mich zukommende Stangen sind das, was im Hier und Jetzt und der Saison Vorrang hat.

Die 50 größten Sportler der Geschichte Usain Bolt, Diego Maradona oder doch Roger Federer? Wer ist der größte Sportler der Geschichte? ©

Anzeige

Sie haben siebenmal in Serie den Gesamtweltcup gewonnen – als erster Skifahrer der Geschichte. Woher stammt dieser unbändige Willen, diese Geilheit auf Erfolge? Das habe ich mich so nicht gefragt und würde ich selbst auch nicht so formulieren. Ich bin sicher ein sehr kompetitiver Typ, was Sport und Bewegung betrifft, und gewinne gern. Das habe ich schon als Kind entwickelt. Ich habe aber auch gelernt zu verlieren. Und wer ist nicht gern erfolgreich in seinem Tun? Für mich hat es auch viel Spielerisches, sich zu messen. Glücklicherweise sind viele Dinge gut für mich gelaufen, und ich verdiene mit Wettstreiten mein Geld.

Sie haben 2018 geheiratet und ein Kind mit Ihrer Frau bekommen. Hat sich Ihr Fokus inzwischen etwas verändert? Gehen Sie im Skisport nun weniger Risiko ein? Sicher hat er das. Dennoch habe ich mich entschieden, als professioneller Athlet weiter Ski zu fahren. Das Gute ist auch, dass ich mittlerweile viel Routine mit mir bringe und schließlich kein Speedfahrer bin. Das heißt, dass natürlich auch ich mit einem gewissen Risiko kalkuliere, aber ich weiß, was ich tue.

Mehr zu Marcel Hirscher Riesenslalom: Ski-Star Marcel Hirscher bricht Rekord - Stefan Luitz auf Rang fünf

Mikaela Shiffrin hat inzwischen Weltcups in allen Disziplinen gewonnen. Auch Sie sind mal in der Abfahrt an den Start gegangen. Warum konnten Sie dort nicht so Fuß fassen? Erstens sind meine physischen Voraussetzungen nicht ideal, und zweitens strebe ich das auch nicht an. Für mich liegt der größere Reiz seit jeher in den technischen Disziplinen. Die Ausflüge in den Super G haben aber viel Spaß gebracht.

"Felix Neureuther ist ein Weltklasseläufer - man sieht seine feine Technik"

Sie haben im Sommer lange darüber nachgedacht, Ihre Karriere zu beenden. Was hat den Ausschlag für eine Fortsetzung gegeben? Der Spaß, der Reiz und die vorhandene Motivation.