Riesenslalom: Ski-Star Marcel Hirscher bricht Rekord - Stefan Luitz auf Rang fünf

Nach nervenaufreibenden Tagen hat Stefan Luitz im alpinen Ski-Weltcup wieder einen Erfolg gefeiert. Der Allgäuer wurde am Montagabend Fünfter beim Parallel-Riesenslalom von Alta Badia, nachdem ihm zuletzt die drohende Aberkennung seines Sieges von Beaver Creek sichtlich zugesetzt hatte. In dem K.o.-Rennen musste sich der 26-Jährige nur im Viertelfinale dem späteren Sieger Marcel Hirscher geschlagen geben. „Der Spaß ist wieder zurück“, sagte Luitz. Sein deutscher Alpin-Direktor Wolfgang Maier betonte in den Südtiroler Dolomiten: „Das ist für ihn ein richtig gutes Ergebnis."