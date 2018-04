Marcel Sabitzer verlängert bei RB Leipzig bis 2022

📝 Was unterzeichnet denn Marcel #Sabitzer da alles? 🤔✒ Mehr Infos👉 https://t.co/Ej0n8LpfXe @MSabitzer pic.twitter.com/7AxQRtwXwW

„Marcel hat sich in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Er verfügt über eine sehr gute Mentalität und geht auf dem Platz mit gutem Beispiel voran. Deshalb freuen wir uns, dass wir einen weiteren Leistungsträger langfristig an uns binden konnten“, sagte Sportdirektor Ralf Rangnick.

Sabitzer war 2014 von RB Salzburg nach Sachsen gewechselt. Mit den Leipzigern schaffte er den Sprung in die 1. Bundesliga. Dort setzte er sich als Stammspieler durch. Am vergangen Montag erzielte er gegen Bayer Leverkusen das 1:0. In bisher 100 Pflichtspieleinsätzen erzielte er 22 Treffer.