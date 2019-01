Ärger um Real-Star: Trainer Santiago Solari verbannt Marcelo wegen Übergewicht auf die Bank

Hakimi nimmt Marcelo in Schutz

Auch wenn Marcelo seit mehr als zehn Jahren für den spanischen La-Liga-Klub spielt, nahm ihn sein Trainer aus der Startaufstellung. Sein ehemaliger Mitspieler Achraf Hakimi, aktuell an Borussia Dortmund ausgeliehen, kann das nicht nachvollziehen. "Mir scheint die Kritik an Marcelo etwas unfair. Er verdient sich das nicht, weil er eine Legende ist, ein Gesicht von Real Madrid. Und vor allem wegen all dem, was er diesem großen Klub gegeben hat", nimmt Hakimi den Real-Verteidiger gegenüber der MACRA in Schutz.