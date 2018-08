Frankfurt-Boss Bobic wütet wegen geplatztem Fabian-Wechsel: "Ein faules Ding!"

Eintracht Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic hat sich nach dem gescheiterten Wechsel von Marco Fabian zu Fenerbahce Istanbul verärgert gezeigt. „Es ist ein faules Ding, was da läuft. Vor allem für Marco Fabian, weil der Junge im Endeffekt so hingestellt wird, dass er gar nicht mehr Fußball spielen könnte“, sagte Bobic dem Radiosender FFH am Rande der Sport-Bild-Awards am Montagabend in Hamburg. „Das ist eine Sauerei. Dem müssen wir absolut widersprechen.“