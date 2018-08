Fenerbahce-Wechsel geplatzt! Frankfurt-Star Fabian durch Medizincheck gefallen

Das tut gleich doppelt weh: Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Marco Fabian zu Fenerbahce Istanbul ist geplatzt. Der Mexikaner, der beim Pokalsieger überraschend aussortiert worden war , fiel am Montag laut Frankfurter Rundschau durch den eigentlich nur obligatorischen Medizincheck. Grund sind Probleme mit der Bandscheibe. Fabian leidet seit einigen einer Verletzung in der vergangenen Saison an Rückenproblemen, die ihm nun den sicher geglaubten Transfer kosten.

Am Sonntag war Fabian von Fenerbahce-Fans am Istanbuler Atatürk-Flughafen noch begeistert empfangen worden. Der 29-Jährige hoffte, beim türkischen Spitzenklub einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben und mit den Gelb-Dunkelblauen in den kommenden Wochen mit der Mannschaft des Ex-Schalkers Roman Neustädter auf Titeljagd zu gehen. All das ist jetzt passé.