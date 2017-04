Marco Kurth wechselt zu RB Leipzig

Leipzig. Sportbuzzer-User wussten es schon seit wenigen Tagen, jetzt ist es amtlich. Marco Kurth wechselt vom 1. FC Magdeburg zu RB Leipzig. Der 38-Jährige wird am Cottaweg künftig die U 16 trainieren. Der in Eisleben geborene Ex-Profi hatte in den vergangenen vier Jahren im Nachwuchszentrum den FCM gearbeitet und auch seine Fußballlehrer-Lizenz erlangt. Die U 17 der Magdeburger führte er die B-Junioren-Bundesliga. Dort verlroen die Blau-Weißen am vergangenen Wochenende gegen RB mit 0:4.