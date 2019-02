Berichte: BVB-Schock! Marco Reus fällt auch gegen Leverkusen aus

Das wäre eine Hiobsbotschaft für den BVB! Nach Informationen der Bild sowie der Ruhr Nachrichten muss Borussia Dortmund auch im schwierigen Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (18 Uhr/ SPORT BUZZER-Ticker) auf die Dienste von Kapitän Marco Reus verzichten. Der 29-Jährige fehlte am Freitag beim Mannschaftstraining, obwohl er zuvor die gesamte Woche lang Sonderschichten geschoben hatte . Ein Ausfall ist mehr als wahrscheinlich. Offenbar gab es über Nacht einen Rückschlag.

Der Offensivstar, der eine überragende Saison spielt, fehlt seit zwei Wochen wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich. Reus musste im Pokalspiel gegen Werder Bremen am 5. Februar verletzt ausgewechselt werden und kam seither nicht mehr zum Einsatz. Der BVB verlor in diesem Zeitraum sein Champions-League-Spiel gegen Tottenham (0:3) und spielte in der Bundesliga zwei Mal Remis gegen Hoffenheim und Nürnberg. Zuletzt hieß es, er werde rechtzeitig vor dem Spiel gegen Leverkusen wieder fit - jetzt sieht es plötzlich wieder ganz anders aus.