Im DFB-Pokal ausgeschieden, Kapitän [Marco Reus](Marco Reus) verletzt: Borussia Dortmund erlebte einen gebrauchten Dienstagabend. Nachdem der erste mögliche Titel der Saison futsch ist, stellt sich beim BVB die bange Frage: Kann Reus in den nun anstehenden schwierigen Wochen in Bundesliga und Champions League mithelfen, damit man am Ende der Spielzeit eine Trophäe in die Höhe heben kann? Bei der Borussia hofft man das Beste. Reus selbst gab sich nach der Niederlage gegen Werder Bremen im Elfmeterschießen hingegen eher zurückhaltend.