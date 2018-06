Marco Reus: "Ich wusste schon im Trainingslager, dass ich nicht spiele"

Viele deutsche Anhänger hatten sich gewünscht, dass der Dortmunder in der Startaufstellung steht und für ihn Mesut Özil, der gegen Mexiko blass blieb, auf der Bank sitzt. Doch Joachim Löw sah das anders. Ob der Bundestrainer auch gegen Schweden am kommenden Samstag (20 Uhr) wieder auf Reus in der Startformation verzichten wird?

Reus: "Ich wusste schon im Trainingslager, dass ich nicht von Anfang an spiele. Das war so abgesprochen." Dabei rechneten viele Fans bis kurz vor der Partie damit, dass Reus für Özil von Beginn an ran darf. "Wir gehen davon aus, dass das Turnier lange geht und ich vor allem in den wichtigen Spielen gebraucht werde", erklärte Reus weiter und fügte hinzu: "Auch wenn das heute natürlich auch ein wichtiges Spiel war, in dem ich gerne gespielt hätte.“