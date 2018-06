Marco Reus mit kuriosen Aussagen: Was plant Joachim Löw mit dem BVB-Star?

Er war einer der Besten in der Vorbereitung auf die WM – und dennoch einer der größten Verlierer. Bei der 0:1-Auftaktpleite der deutschen Mannschaft gegen Mexiko saß Marco Reus zunächst auf der Bank, wurde erst in der 61. Minute für Sami Khedira eingewechselt und brachte zumindest etwas Schwung in die lahme DFB-Offensive. Half am Ende trotzdem nichts, auch Reus konnte die hochverdiente Niederlage nicht mehr abwenden. Doch nach dem Abpfiff sorgte er noch mal für Aufregung.

Der SPORTBUZZER fragte den BVB-Star, ob er überrascht gewesen sei, nicht in der Startelf zu stehen oder sich dies in den letzten Tagen abgezeichnet habe? Seine verblüffende Antwort: „Ich wusste schon im Trainingslager, dass ich nicht von Anfang an spiele. Das war so abgesprochen." Nachfrage: Warum? Reus weiter: „Wir gehen davon aus, dass das Turnier lange geht und ich vor allem in den wichtigen Spielen gebraucht werde.“ Nach einer kurzen Unterbrechung fügte er an: „Auch wenn das heute natürlich auch ein wichtiges Spiel war, in dem ich gerne gespielt hätte.“