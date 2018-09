Exklusiv: Marco Reus mit Klartext zu „Kartoffeln“, „Kanacken“ und Playstation-Vorwürfen

Marco Reus (29): Wir haben in etwas anderer Ausrichtung gespielt, wollten kompakt stehen, wenig zulassen – das haben wir ganz gut gemacht. Natürlich wollten wir auch Tore schießen, was mit etwas Glück auch geklappt hätte. Ich denke, es war ein guter Anfang – mehr aber auch nicht.

Absolut, die Fans haben uns wirklich toll empfangen und unterstützt – was nach der WM nicht selbstverständlich war. Dafür ein großes Kompliment.

Was das Spiel auch so etwas wie eine Versöhnung mit den Fans?

"Ungeheure Leere" nach WM-Aus

Es war natürlich frustrierend, gerade in den ersten Tagen und Wochen nach dem Ausscheiden war eine ungeheure Leere da. Man hat sich die Frage gestellt, was da eigentlich schiefgelaufen ist.

Ihr erstes großes Turnier ging krachend in die Hose. Wie sind Sie im Nachhinein damit umgegangen?

Macht man so etwas mit sich alleine aus oder in der Whatsapp-Gruppe der Nationalspieler?

Harte Anfeindungen gab es zum Glück nicht, aber logischerweise hört man auch Kritik. Wenn es gut läuft, wird man gefeiert – das ist normal. Ich war im Urlaub an Orten, wo nicht so viele Menschen waren und man mich nicht kannte. Deshalb war es zum Glück relativ entspannt.

Sicher wurden Sie aber auch im Urlaub das ein oder andere Mal an die WM erinnert?

Können Sie so einfach wie möglich erklären, was in Russland schiefgelaufen ist?

Puuh, da müsste man schon etwas weiter ausholen. Am Ende haben wir es auf dem Platz verbockt. Egal, was man Drumherum macht oder auch nicht – wir haben zum entscheidenden Zeitpunkt nicht die Leistung abgerufen, zu der wir in der Lage sind.