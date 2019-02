Marco Reus wieder im Team-Training: BVB-Comeback rückt näher

Das Comeback von Marco Reus nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel rückt näher. Der Kapitän von Borussia Dortmund trainierte am Montagmorgen wieder mit der Mannschaft. Bei der Einheit, an der die Spieler teilnahmen, die beim 3:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend nur wenig oder gar nicht gespielt hatten, rannte Reus bereits schon wieder über den Platz. Der am Fuß verletzte Lukasz Piszczek fehlt allerdings weiterhin.

Das sind die Vertragslaufzeiten der BVB-Stars Reus, Sancho, Witsel & Co. - Das sind die Vertragslaufzeiten der BVB-Stars! ©

Anzeige

"Er hatte jetzt innerhalb der Reha-Phase noch einen leichten Infekt, aber wir gehen davon aus, dass er nächste Woche wieder dabei ist und uns helfen kann", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc bereits am Sonntagabend am Rande des Leverkusen-Spiels bei Sky: "Wir wissen alle um den Wert von Marco für unser Team. Aber es war wichtig, dass die Mannschaft gesehen hat, dass es auch ohne ihn geht.“ Das nächste BVB-Spiel steht am Freitag (20:30 Uhr) beim FC Augsburg an.

Reus hatte sich beim Pokal-Aus gegen Werder Bremen am 5. Februar einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen. Danach hatten die Dortmunder ohne ihren Offensivstar den Faden verloren und waren bis zum Sonntagabend sieglos geblieben. In der Bundesliga gab es Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim (3:3) und beim 1. FC Nürnberg (0:0). In der Champions League verlor man 0:3 bei Tottenham Hotspur.