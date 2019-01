Nach Verletzung: BVB-Star Marco Reus gibt Update zu Comeback-Termin

Marco Reus spielt eine starke Saison beim BVB

Ein langfristiger Reus-Ausfall in dieser Saison würde schwer wiegen. Der deutsche Nationalspieler erzielte in 17 Bundesligaspielen bisher elf Tore und bereitete weitere sieben Treffer vor. Reus erwies sich in den vergangenen Jahren als extrem verletzungsanfällig und verpasste allein in der letzten Saison nach einem Kreuzbandriss die komplette Hinrunde. Zudem musste der 29-Jährige sowohl 2014 (Syndesmosebandanriss, WM), als auch 2016 (Schambeinentzündung, EM) auf wichtige Turniere der Nationalmannschaft verzichten.