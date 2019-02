Marco Reus verletzt: BVB-Star fällt gegen Hoffenheim aus - Trainer Lucien Favre fraglich

Verletzungs-Schock beim BVB: Marco Reus fällt mit einer Muskelverletzung für das Bundesliga-Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag aus. Das bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc auf der Pressekonferenz am Freitag. Über die Schwere der Verletzung des Dortmund-Kapitäns, die er im DFB-Pokal-Spiel gegen Werder Bremen erlitten hatte, machte Zorc keine Angaben: "Marco hat im letzten Spiel eine Muskelverletzung erlitten und wird nicht spielen können", sagte der Sportdirektor knapp. "Marco, in dieser Verfassung, fehlt jeder Mannschaft. Wir hätten ihn lieber dabei gehabt."

Kurios: Neben Reus droht auch BVB-Trainer Lucien Favre der Ausfall gegen Hoffenheim

Ob Reus auch das Champions-League-Hinspiel im Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur in der kommenden Woche verpasst, ist noch unklar: "Wie es weiter geht, werden wir Anfang der nächsten Woche entscheiden", sagte der Sportdirektor.

Ein längerer Ausfall des Offensivallrounders, der in seiner Karriere immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, wäre für den BVB wohl nur schwierig zu kompensieren. Schließlich ist er die Tor-Garantie der Dortmunder: In 27 Pflichtspielen war Reus an 28 BVB-Toren beteiligt (17 Treffer, elf Vorlagen).

Kurios: Trainer Lucien Favre droht ebenfalls ein Ausfall gegen Hoffenheim. Allerdings krankheitsbedingt. "Von meiner Seite gute Besserung. Er konnte kaum sprechen und liegt richtig flach. Wir müssen das morgen im Laufe des Vormittags entscheiden", so Zorc, der noch offen ließ, ob Favre an der Seitenlinie gegen Hoffenheim spielen wird. "Lucien wird in Austausch mit seinen Co-Trainern sein", verriet der Sportdirektor über den an Grippe erkrankten Favre. Er scherzte: "Wir werden keinen neuen Cheftrainer verpflichten". Favre verpasste bereits das Abschlusstraining - aus diesem Grund musste auch die PK verschoben werden.