BVB-Schock: Marco Reus verletzt - Das sind die Gründe

Er war der einzige Spieler des BVB, der alle Hinrunden-Spiele in der Startelf absolvierte - ausgerechnet jetzt zum Rückrunden-Auftakt fällt Marco Reus das erste Mal in dieser Bundesliga-Saison verletzt aus. BVB-Fans sind vor dem Topspiel gegen RB Leipzig (hier live) in Sorge um ihren Kapitän - schließlich ist seine Verletzungs-Historie hinlänglich bekannt. Die letzte große verletzungsbedingte Pause war ein Kreuzbandriss im Mai 2017, der ihn mehr als sieben Monate außer Gefecht setzte. Nun haben sich BVB-Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc über die neue Reus-Verletzung geäußert.

Die BVB-Aufstellung gegen RB Leipzig Tor: Roman Bürki ©

Anzeige

Zorc über die Reus-Verletzung: "Er wollte es nochmal versuchen"

Und es gibt zum großen Glück von Borussia Dortmund eine vorsichtige Entwarnung. Reus ist im Abschlusstraining am Freitag vor dem Leipzig-Spiel laut BVB-Mitteilung nur leicht umgeknickt und hat sich dabei wohl eine leichte Bänderdehnung zugezogen. "Zum Glück" sei Reus nicht schwerer verletzt, sagte Favre kurz vor Anpfiff des Topspiels. "Er war im Trainingslager krank. Er hat in dieser Woche wieder trainiert - wir können das nicht ändern. Es bringt nichts", so der Coach leicht resigniert.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc war am Freitag beim Training sogar dabei als sich Reus verletzte. "Er hatte es nochmal versucht, nachdem er umgeknickt ist, hat dann aber abgebrochen", berichtete Zorc bei Sky. "Er ist mit nach Leipzig geflogen, wollte es nochmal probieren, es hat dann aber nicht geklappt."

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Reus sitzt gegen RB Leipzig auf der BVB-Bank

Reus sitzt als BVB-Unterstützer tatsächlich in Leipzig auf der Bank - allerdings aufgrund seiner Verletzung nicht als Auswechselspieler. Favre hatte am Donnerstag noch gesagt, Reus sei einsatzbereit für die Partie in der Red Bull Arena. Das hatte sich aber noch auf Reus' Viruserkrankung bezogen.

Der Reus-Ausfall wiegt schwer: Besonders in dieser Saison. Der deutsche Nationalspieler erzielte in 17 Bundesligaspielen bisher elf Tore und bereitete weitere sieben Treffer vor. Wie lange Reus noch wegen der Sprunggelenk-Verletzung ausfällt, ist noch unklar.