Bericht: BVB-Star Marco Reus fällt auch gegen Tottenham verletzt aus

Verletzungs-Pech zur Unzeit bei Borussia Dortmund : Marco Reus wird laut einem Bericht des Kicker und der Bild nach der Bundesliga-Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim auch das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch verpassen. Reus leide noch immer an seiner Oberschenkel-Verletzung, die er sich im DFB-Pokal gegen Werder Bremen zugezogen hatte - und werde nicht im BVB-Flieger nach London sitzen . Eine genaue Diagnose steht noch immer nicht fest .

BVB macht über Schwere der Reus-Verletzung keine Angaben

Ausgerechnet in der vorentscheidenden Saisonphase hat es den für seine Verletzungsanfälligkeit bekannten Dortmunder Schlüsselspieler nach einer stabilen Hinserie wieder erwischt. In zwei der vier bisherigen Rückrundenspiele war der Kapitän nicht dabei und droht wegen der Muskelverletzung im Oberschenkel noch länger auszufallen. Beim Training am Sonntagmorgen war Reus - wie Favre - nicht dabei. Immerhin kehrte Abwehrchef Manuel Akanji nach langer Zwangspause wieder zurück.