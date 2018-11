Marco Sturm: Emotionaler Abschied vom Eishockey-Nationaltrainer

Zum Abschluss seiner Amtszeit wurde der erfolgreichste Bundestrainer der Geschichte des Deutschen Eishockey-Bundes in der Kabine von seinen Gefühlen übermannt. Die 0:2-Niederlage (0:0, 0:0, 0:2) gegen die Slowakei am Sonntag im letzten Spiel des Deutschland Cups war schon längst vergessen, als die Nationalspieler Marco Sturm ein Trikot überreichten und rührende Worte fanden. „Da sind auch bei ihm die Emotionen etwas übergekocht“, berichtete Vize-Kapitän Marcus Kink selbst mit roten Augen.

„Wir sind alle traurig, er war mehr als ein Trainer“, sagte Kapitän Moritz Müller, der bei dem Thema ebenfalls um Fassung rang. „Warum sollte das bei mir anders sein“, bestätigte auch Sturm, der sich am Sonntag in Richtung NHL verabschiedete. Bereits am Montag fliegt der 40-Jährige nach Los Angeles, um sich seinen Traum von der NHL zu erfüllen. Bei den LA Kings wird der deutsche NHL-Rekordspieler Assistenzcoach und will sich für einen Cheftrainer-Posten empfehlen.