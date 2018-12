Ex-HSV-Star Marcus Berg schießt Copa-Sieger River Plate aus der Klub-WM

Al Ain könnte im Finale am 22. Dezember in Abu Dhabi auf Real Madrid treffen. Die Spanier müssen am Mittwoch (17.30 Uhr) im zweiten Halbfinale gegen den japanischen Club Kashima Antlers antreten. Der spanische Champions-League-Sieger will als erster Verein zum dritten Mal in Serie die Klub-WM gewinnen.