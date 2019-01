Balotelli-Debüt in Marseille lange unterbrochen: Pyro-Skandal in Frankreich!

Das Debüt von Skandalstürmer Mario Balotelli beim französischen Fußballklub Olympique Marseille ist von Zuschauer-Entgleisungen überschattet worden. Das Spiel der Südfranzosen gegen OSC Lille (1:2) musste am Freitag für 35 Minuten unterbrochen werden.

Was war passiert? Ein Feuerwerkskörper war unmittelbar neben den beiden OM-Spielern Kevin Strootman und Jordan Amavi explodiert. Der Schiedsrichter schickte daraufhin beide Mannschaften in die Kabine und drohte mit einem Spielabbruch.

Balotelli war erst unter der Woche nach Marseille gewechselt

Balotelli, der am Mittwoch seinen Wechsel von OGC Nizza nach Marseille vollzogen hatte, kam in der 74. Minute ins Spiel und erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum Endstand. Für den Tabellen-Zweiten Lille traf Nicolas Pepé (45.+3/Elfmeter, 90.+4). OM hat nur eines seiner letzten elf Spiele gewonnen.