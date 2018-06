Mario Gomez über das deutsche WM-Aus: „Wir waren zu keiner Zeit eine Einheit“

Leider ist für uns der Traum schon zu Ende! Auch am zweiten Tag danach fühlt es sich noch beschissen an. Wir haben diesmal aber nicht mehr als die Vorrunde verdient. So hart es klingt. Wir waren zu keiner Zeit eine homogene Mannschaft auf dem Feld. Dieser Kritik müssen wir uns stellen! Ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass das diesem tollen Team passieren kann... Einen großen Dank an all unsere Fans, die uns bis zum bitteren Ende so großartig Unterstützt haben. Jetzt brauche ich erst mal ein wenig Zeit, das zu verarbeiten. Aber nach Regen kommt immer Sonne ☀️ Werde die Zeit mit meiner Family genießen und abschalten. Euer Mario

A post shared by Mario Gomez (@mario) on Jun 29, 2018 at 5:16am PDT