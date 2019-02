VfB-Stürmer Mario Gomez nach vergebenem Chancen-Doppelpack gegen Werder untröstlich - "Hat aktuell nicht die Leichtigkeit"

Mario Gomez wollte von Freude über den erkämpften Auswärtspunkt bei Werder Bremen nichts wissen. Zerknirscht blickte der Stürmer des VfB Stuttgart am Freitagabend auf die vorangegangenen 90 Minuten zurück. Zweimal hatte der Ex-Nationalspieler die Chance, die Führung durch Steven Zuber nach nur 61 Sekunden auszubauen, zweimal vergab er aus bester Position. Zunächst vertändelte er den Ball im Strafraum (9.), dann scheiterte er an Werder -Keeper Jiri Pavlenka (44.). Zu allem Überfluss traf Bremens Davy Klaassen kurz nach der zweiten Gomez-Großchance auch noch zum 1:1-Endstand (45.).

Trainer Markus Weinzierl, der nach der Partie das Vertrauen von Sportvorstand Thomas Hitzlsperger ausgesprochen bekam, erstickte jegliche Kritik an Gomez im Keim. "Er hat aktuell nicht die Leichtigkeit und das Selbstverständnis", gestand der Coach zwar, erklärt dann aber: "Mit der Qualität, die er hat, wird er seine Tore auch wieder machen." In der laufenden Saison traf Gomez lediglich fünfmal ins Schwarze. Seine bislang letzten Tore erzielten er am 15. Dezember 2018 gegen Hertha BSC. Sein Doppelpack zum 2:1 war gleichbedeutend mit dem bis heute letzten VfB-Sieg in der Bundesliga.