Vor WM-Auftakt: Mario Götze sendet Botschaft an deutsche Nationalmannschaft

Nach dem offenen Brief von Sandro Wagner an die deutsche Nationalmannschaft hat sich auch der vor der WM ebenfalls ausgemusterte Mario Götze mit einer Botschaft an die DFB-Kicker gerichtet. „Ich drücke die Daumen für mein Team“, übermittelte der 26 Jahre alte Dortmunder, der im Endspiel 2014 in Brasilien in der Verlängerung das Siegtor gegen Argentinien erzielt hatte, am Sonntag via Twitter nach Moskau: „Holt den fünften Stern.“