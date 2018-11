Borussia Dortmund kann für das vierte Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag bei Atlético Madrid wieder mit Mario Götze und Lukasz Piszczek planen. Beide Profis waren am Montag beim Abflug des Bundesliga-Tabellenführers in die spanische Hauptstadt dabei. Angreifer Götze hatte zuletzt wegen einer Bronchitis, Abwehrspieler Piszczek wegen einer Knieprellung gefehlt. Dagegen muss Trainer Lucien Favre weiter auf Innenverteidiger Abdou Diallo (Adduktoren-Zerrung) verzichten.