Zweikampf der Woche: Soll Mario Götze wieder für die deutsche Nationalmannschaft spielen?

PRO: Ja, Mario Götze kann eine Schlüsselfigur im DFB-Team sein!

von Florian Wichert, Head of Fußball und Sport bei t-online.de

Es ist wohl Zufall, aber es passt ins Bild: Götze wird nach seiner Gala samt Tor beim Stand von 3:1 gegen Hoffenheim ausgewechselt – und der BVB verspielt in sieben Minuten noch die komfortable Führung . Soll heißen: Götze ist nicht nur raus aus seiner persönlichen Krise , sondern auch wichtig wie seit Jahren nicht. Deshalb muss Joachim Löw ihn auch in die Nationalelf zurückholen.

Unfassbar, was Götze für ein Tal durchschritten hat. Aus dem WM-Kader gestrichen , in der Liga auf die Tribüne verbannt , kritisiert von allen Seiten. Eine Zukunft beim BVB? Ende September schien das nahezu ausgeschlossen!

Nur fünf Monate später blüht er in neuer Rolle im Sturmzentrum auf. Genau dort würde er auch im DFB-Team helfen. Löw hat mit Werner aktuell nur einen zentralen Stürmer. Götze ist erst 26 Jahre alt, hat aber schon mehr erlebt als andere mit 36. Wenn er seine Leistungen bestätigt und ausbaut, kann er mit seiner Erfahrung und Klasse nicht nur ein Teil des Umbruchs beim DFB werden, sondern sogar DIE Schlüsselfigur.

BVB-Keeper Roman Bürki war einer der besten Spieler beim Last-Minute-Remis gegen Hoffenheim. Alle Spieler hier in der Einzelkritik. ©

BVB in der Einzelkritik: Die Noten gegen die TSG 1899 Hoffenheim

CONTRA: Nein, ein Götze-Comeback beim DFB wäre das falsche Signal

von Heiko Ostendorp, SPORTBUZZER-Fußballchef

Es ist schön, Mario Götze wieder jubeln und lachen zu sehen. Es ist beeindruckend, wie er sich zurückgekämpft hat und in neuer Rolle wieder seine Leistung bringt. Dennoch wäre es das falsche Signal, wenn Joachim Löw in nun auch in die Nationalelf zurückholte.

Zum einen für Götze, der sofort wieder voll im Fokus stehen würde. Nach seiner langen Leidenszeit sollte man ihm lieber noch etwas Ruhe geben und seine Leistungen konstant bestätigen lassen.