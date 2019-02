Jürgen Klopp über den Aufschwung von BVB-Star Mario Götze: "Ich bin so froh"

Einer, der Götzes Wiederaufstieg vom Bankdrücker und Tribünengast aus der Ferne erlebt, ist Liverpools Trainer Jürgen Klopp, der lange die Rolle des sportlichen Ziehvaters übernommen hat. In einem Interview mit Sky äußerte der 51-Jährige sich nun voller Freude über die neue Rolle des Weltmeisters. "Ich bin so froh, dass er jetzt wieder in der Verfassung ist, in der er ist", betonte Klopp, der Götze von 2010 bis 2013 beim BVB trainierte. In dieser Zeit reifte er zum Superstar.