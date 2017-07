Mario Götze kehrt zurück: Alles zum Comeback bei Borussia Dortmund!

Es ist 134 Tage her, dass Mario Götze zuletzt beim Training von Borussia Dortmund war. Es ist eine lange Leidenszeit, in der der Weltmeister mit den Folgen seiner Stoffwechsel-Erkrankung zu kämpfen hatte. Doch der 25-Jährige kämpft sich Stück für Stück zurück und hat heute einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Comeback vor sich: Erstmals seit fünf Monaten stößt Götze wieder zur Mannschaft und absolviert am Freitag zusammen mit seinen Teamkollegen Leistungstests.

Via Facebook und Instagram hatte der Mittelfeldspieler am Donnerstag in einem emotionalen Post seine Rückkehr ins BVB-Training angekündigt. Dabei sprach er seinen Fans, dem Verein und seiner Familie seinen Dank für die Unterstützung in den letzten Wochen aus. "Danke Euch - meinen Fans! Ihr habt mich in den letzten Monaten extrem unterstützt. [...] Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie und meiner frisch Verlobten Ann-Kathrin für ihre Unterstützung, Geduld und positive Energie bedanken."