Mario Götze war auf einem guten Weg. Starke Leistungen in der Vorbereitung, der neue Trainer Lucien Favre schien die richtige Ansprache bei Deutschlands WM-Helden von 2014 gefunden zu haben. Mit dem Saisonstart kam dann aber auch die Ernüchterung. In den ersten beiden Bundesliga-Partien gegen RB Leipzig (4:1) und bei Hannover 96 (0:0) fand sich der Offensivspieler plötzlich auf der Bank wieder. Jeweils für die gesamten 90 Minuten. Worin ist die Versetzung ins zweite Glied begründet? Offenbar nicht in Götzes Engagement.