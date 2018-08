Mario Mandzukic tritt aus Kroatiens Nationalmannschaft zurück

Der frühere Bayern-Stürmer Mario Mandzukic hat einen Monat nach dem verlorenen WM-Finale seinen Rücktritt aus der kroatischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. In einem vom Fußballverband seines Heimatlandes veröffentlichten emotionalen Brief verabschiedete sich der Juventus-Stürmer am Donnerstag. „Ich habe immer lieber auf dem Spielfeld als abseits davon gesprochen", schrieb der 32-Jährige. "Daher sind diese Worte schwieriger als in einen harten Zweikampf zu gehen oder in der 120. Minute zu sprinten."