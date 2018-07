Mario Mandzukic zum BVB? So ernst ist das Interesse am Juventus-Star

Sage und schreibe 14 (!) Klubs stehen in der Vita von Christian Vieri. Auch in Turin verbrachte der umtriebige Italiener - aufgewachsen in Australien - nur ein Jahr. Das reichte ihm aber zum Durchbruch. Über Atletico Madrid und Lazio Rom ging es zu Inter Mailand, wo Vieri stolze sechs Jahre verbrachte. Wie seine Karriere auf dem Platz, ist auch sein "Ruhestand" ereignisreich. Der einstige Stürmer nimmt an Benefizspielen teil, spielt Poker, investiert in Immobiliengeschäfte, verbringt viel Zeit an den Stränden von Miami und arbeitet regelmäßig als TV-Experte für "beIN Sports USA". © imago/Sesa