Hannover 96 verleiht Marius Wolf nach Frankfurt

Wolf war im Januar 2016 für zwei Millionen Euro von 1860 München zu den Roten gewechselt, kam dort aber nur auf zwei Erstliga-Einsätze. In der laufenden Saison bestritt er überhaupt keine Pflichtspiele, wurde im September von Trainer Daniel Stendel aus dem Aufgebot gestrichen und lief daraufhin für die U21 in der Regionalliga auf.

Es hat (noch) nicht gepasst für Marius Wolf bei Hannover 96: Der Rechtsaußen wird bis zum Saisonende an Bundesligist Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Das hat 96 am Dienstag bekannt gegeben.

"Aufgrund von Verletzungen und einer großen qualitativen Dichte in unserem Kader konnte er sein Potenzial leider nicht so intensiv einbringen, wie wir uns es alle erhofft hatten", wird 96-Geschäftsführer Martin Bader in der Mitteilung des Vereins zitiert. "Ich habe viel in Hannover gelernt und werde die Zeit trotz der für mich nicht leichten Situation in guter Erinnerung behalten", sagt Wolf.