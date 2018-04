Markenrechte bei Hannover 96 im Fokus: Das sind die Anträge zur Mitgliederversammlung

Am 19. April steigt in der Swiss Life Hall die 96-Mitgliederversammlung 2018. Bis Donnerstagnacht der vergangenen Woche konnten die Mitglieder Anträge stellen. Hannover 96 hatte diese trotz Ankündigung bisher (Dienstag, 3. April, 17 Uhr) noch nicht online veröffentlicht. Die Interessengemeinschaft IG Pro Verein 1896 hingegen schon. Neun Anträge wurden gestellt. Die befassen sich vor allem mit Fragen rund um das Thema Markenrechte, auf die die Mitglieder vom Club Antworten haben wollen. Vor allem aber haben die zur Abstimmung eingereichten Anträge Zündstoff.

So heißt es zum Beispiel in einem Abstimmungs-Antrag: „Dem Vorstand und den Vorstandsmitgliedern des Hannoverscher Sportverein von 1896 e.V. wird die Vollziehung des Vorstandsbeschlusses vom 14.06.2017 untersagt und ihnen verboten, 51% der Geschäftsanteile an der Hannover 96 Management GmbH zu einem Kaufpreis von 12.750 Euro zu verkaufen und abzutreten. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly wird beauftragt, den Wert der Gesellschaftsanteile zu berechnen. Im Anschluss sollen Verhandlungen mit potentiellen Käufern über den Verkauf der Gesellschaftsanteile aufgenommen werden. Für den Fall, dass der Vorstandsbeschluss vom 14.06.2017 dennoch umgesetzt werden sollte, wird die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber den Vorstandsmitgliedern beschlossen“.