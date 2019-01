Riesen-Angebot für Marko Arnautovic: West Ham United lehnt spektakuläre Offerte ab

Leroy Sané, Pascal Groß und André Schürrle gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Die Londoner haben kein Interesse, ihren Leistungsträger (Marktwert 35 Millionen Euro) während der laufenden Saison zu verlieren. In der laufenden Saison schoss Arnautovic in 15 Premier-League-Spielen sieben Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Mit den "Hammers" steht er zurzeit auf dem zehnten Tabellenplatz. "Wir wissen, dass wir in Marko einen sehr guten Spieler haben und auch, dass eine Menge Vereine ihn gerne verpflichten würden. Er ist ein Spieler von West Ham und wir haben im Moment keine anderen Informationen", sagte Trainer Manuel Pellegrini auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arsenal am kommenden Wochenende.