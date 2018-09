David Beckham: "Becks" ließ seine großartige Karriere (Stationen beispielsweise bei Real Madrid, Manchester United, AC Mailand) in der Rückrunde der Saison 2012/2013 bei PSG ausklingen. In seinem halben Jahr an der Seine trat er 14 Mal für die Pariser an. Heute hat der englische Superstar eine Unterwäschekollektion auf den Markt gebracht, tritt in kurzen Gastrollen als Schauspieler auf und wird Besitzer eines Teams in der nordamerikanischen Profiliga MLS. © getty