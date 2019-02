Markus Anfang in Köln unter Druck - So hoch ist die Rauswurf-Klausel

Der zunehmend unter Druck stehende Trainer Markus Anfang ist weiter fest von der Bundesliga-Rückkehr des 1. FC Köln überzeugt. FC-Sportchef Armin Veh sieht die Ziele in Gefahr. Nach der 2:3-Niederlage in Paderborn sprach er in einer Teamsitzung zur Mannschaft - ohne Trainer Anfang, wie die Sport Bild berichtet.

Köln verlor sein bereits drittes von vier Rückrundenspielen und ist auf den dritten Platz der 2. Bundesliga abgerutscht. Daraufhin hatte Sportchef Armin Veh deutliche Worte auch in Richtung Trainer-Team geäußert. "Wenn ich ein Spiel so lange im Griff habe, dann einen Wechsel vornehme und das in der Form in die Hose geht - das darf einfach nicht passieren. Der Trainer hat die Entscheidung getroffen. Im Nachhinein war sie nicht richtig, sonst hätten wir das Spiel nicht 2:3 verloren", meint Veh mit Blick auf den Tausch von Frederik Sörensen mit Rafael Czichos.