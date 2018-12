Markus Beyer tot: Ex-Box-Weltmeister im Alter von 47 Jahren gestorben

Anzeige

Rund zwei Monate nach dem Tod von Graciano Rocchigiani steht der deutsche Box-Sport erneut unter Schock! Der frühere Supermittelgewichts-Weltmeister starb am Montag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 47 Jahren in einem Berliner Krankenhaus. Dies teilte der MDR mit, für den Beyer seit 2015 als Experte tätig war. Zwischen 1996 und 2008 war Beyer in 39 Profikämpfen zu 35 Siegen (13 durch K.o.) gekommen.

Beyer 1999 erstmals Weltmeister

Beyer wurde im erzgebirgischen Erlabrunn geboren. In seiner Amateurkarriere verließ er den Ring in 274 Kämpfen 235 mal als Sieger. 1996 wechselte der Sachse ins Profilager. Erstmals Weltmeister wurde er im Oktober 1999 in London gegen den Briten Richie Woodhall. Nach Max Schmeling und Rocchigiani war er erst der dritte deutsche Boxer, der einen WM-Gürtel im Ausland gewann. Nachdem er den WBC-Titel zwischenzeitlich verlor, holte er ihn sich 2003 in Leipzig zurück.

DURCHKLICKEN: Bilder vom WM-Kampf am 5. April 2003 in Leipzig Am 5. April 2003 traf Markus Beyer in der Arena Leipzig auf den Kanadier Eric Lucas. Der von Coach Uli Wegner betreute Sachse setzte sich nach zwölf Runden mit 2:1-Richterstimmen durch und holte sich nach knapp drei Jahren Titelabstinenz die WBC-Weltmeisterschaft. ©

Anzeige

Noch mehrfach in seiner Karriere trat Beyer in Sachsen in den Ring. Am 5. Juni 2004 unterlag er in Chemnitz gegen Cristian Sanavia, holte sich den WBC-Gürtel aber einige Monate baer

Ex-Trainer Ulli Wegner geschockt