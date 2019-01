Kommentar: Für Markus Eisenbichler war deutlich mehr drin

Natürlich ist es herausragend, was der 27-jährige Bayer da für Weiten von den Schanzen zaubert. In den vergangenen beiden Jahren belegte er am Ende der Tournee Platz sieben. Nun ist er DER deutsche Hoffnungsträger – nicht Andreas Wellinger, Severin Freund oder Richard Freitag. Das verdient Hochachtung und Respekt.

Man will Eisenbichler zurufen: Trau dir mehr zu! Glaub an den Sieg!

Und trotzdem will man Eisenbichler zurufen: Trau dir mehr zu! Glaub an den Sieg! Wenn man nach zwei Springen so dicht dran ist am Überflieger Ryoyu Kobayashi, dann muss man den Biss und Willen haben, das ganz Große zu schaffen – den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald 2002.