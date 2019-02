Sportvorstand Thomas Hitzlsperger spricht VfB-Trainer Markus Weinzierl das Vertrauen aus

Nach dem Punktgewinn im Spiel bei Werder Bremen kann sich Trainer Markus Weinzierl beim VfB Stuttgart weiter der Rückendeckung seine Vorgesetzten sicher sein. "Na klar. Wir haben einen Punkt in Bremen geholt. Das ist aller Ehren wert. Es war ein Schritt nach vorne", sagte Thomas Hitzlsperger, der neue Sportvorstand der Schwaben, auf die Frage, ob Weinzierl auch am übernächsten Sonntag (3. März) im Kellerduell mit Hannover 96 auf der Bank des VfB sitzen wird.

Tatsächlich konnte der Coach, der den Klub im vergangenen Oktober übernommen hatte, am Freitagabend einen kleinen Fortschritt mit seinem Team verbuchen. Seine Bilanz ist insgesamt jedoch weiterhin enttäuschend. Seit seinem Amtsantritt sind ihm mit seiner Mannschaft nur drei Siege in 15 Spielen gelungen. In der Bundesliga-Tabelle belegen die Stuttgarter den Relegationsplatz.