Martin Harnik im Interview: "Wir sind ein eingeschworener Haufen"

Ich schaue mir jedes Tor in der Liga an. Terodde macht das richtig gut. Es ist gar nicht mal so, dass er eine 100-Prozent-Quote bei der Chancenverwertung hat. Aber er besitzt viele Möglichkeiten.

Nein. Klar will jeder den direkten Aufstieg. Aber in dieser Konstellation mit vier Mannschaften auf Augenhöhe, da sind die ersten drei Mannschaften die Gewinner.

1. FC Heidenheim (Freitag, 5. Mai um 18.30 Uhr): Nach einer gelungenen Hinrunde mit Platz vier als Abschluss haperte es beim 1. FC Heidenheim zuletzt. In acht Rückrundenspielen konnte nur ein Sieg geholt werden. Als Lebensversicherung gilt nach wie vor Marc Schnatterer (vorne). Am 5. Mai muss die Abwehr von Hannover 96 in der Voith-Arena besonders ein Auge auf den torgefährlichen Stürmer (zehn Tore) haben. © imago/Joachim Sielski

Nein, ich bin Spieler. Da mische ich mich nicht ein. Aber Bundesliga ist schon anders. Man denke an Zweitligastürmer wie Thurk, Ebbers, Lauth – die haben in der zweiten Liga alles weggeschossen, aber in der Bundesliga einfach nicht funktioniert. Umgekehrt funktionieren Spieler in der ersten Liga, aber die würden in der zweiten Liga nicht überleben. Man kann nicht sagen: Dieser Kader funktioniert nur in der zweiten Liga. Vielleicht geht der in der ersten Liga ja sogar noch viel besser.

Artur Sobiech: Kommt in der 80.Minute für Füllkrug. Sorgt in der Spitze noch ein wenig für Unruhe. © imago/Kaletta

Felix Klaus: Kommt in der 65. Minute für Prib. Ordnet sich vorne ein, aber noch nicht in der Form der Hinrunde. Note: 4 © imago

Sebastian Maier: Schicht im Schacht im Mittelfeld. Er bekommt mit dem tiefen Platz als Zehner im 4-2-3-1-System nicht klar. Kein guter Ersatz für Bakalorz. Bleibt in der Halbzeitpause in der Kabine. Note: 5 © Team zur Nieden

Wie geht’s Ihrem Sprunggelenk? In Aue hatte man das Gefühl, Sie laufen nicht rund.

Überhaupt nicht. In der ersten Halbzeit war ich völlig von der Rolle, allgemein war unser Spiel die ersten 45 Minuten schlecht. Meine Leistung hing aber nicht mit dem Sprunggelenk zusammen. Das ist so ein bisschen die Baustelle in meinem Körper, die ich pflegen muss. Am Ende der Saison glüht das halt ein bisschen mehr als am Anfang. Aber da droht jetzt kein Ausfall.

In Düsseldorf trauert man Ihnen heute noch nach. Wie schauen Sie nach Düsseldorf?

Echt schade, dass Düsseldorf da unten mit drinsteckt. Zu meiner Zeit war das mit mein sportlich schönstes Jahr, mein Sprungbrett in die Bundesliga. Es gab gefühlt jedes Wochenende was zu feiern. Ich habe damals gesagt: Wir sind ’ne Kneipentruppe auf Profiniveau. Wir hatten jetzt nicht nach jedem Training eine Kiste Bier in der Kabine, aber wir waren ein eingeschworener Haufen. Eigentlich so ähnlich wie dieses Jahr bei 96.

Sie spielen um Ihre Zukunft in der Bundesliga. Würden Sie sich noch ein Jahr zweite Liga antun? Oder doch China?

Mein Vertrag gilt auch für die zweite Liga. Ich möchte da gar nicht spekulieren oder darüber nachdenken. Wir haben ein klares Ziel. Wir sind voll auf Kurs. Dementsprechend rechne ich fest mit dem Aufstieg und mit einer Zukunft in Hannover.

Was hat André Breitenreiter geschafft bis hierher?

In erster Linie die Stabilität in der Defensive – eine Hälfte in Aue vielleicht mal ausgenommen. Das machen wir viel besser. Das war ein wichtiger Hebel, den wir umgesetzt haben. Und dann muss man sagen: Er hat ein sehr gutes Gespür für den einzelnen Spieler. Er bringt gute Laune rein, ohne den Fokus zu vergessen. Das ist nicht nur Halligalli, er hat auch schon mal kritische Worte gefunden.

Was wird im Endspurt der Zweitliga-Saison entscheidend sein?

Wir haben definitiv die Mentalität. Wir haben viele Spiele gedreht und den Kampf angenommen. Aber das wird nicht unser Trumpf sein. Unser Trumpf wird sein, kühlen Kopf zu bewahren. Wir müssen zu Hause unsere Macht nutzen und an unsere Qualität glauben.